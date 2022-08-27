Популярна артистка Тіна Кароль активно подорожує Європою та дасть благодійні концерти на підтримку постраждалих українців. Співачка також часто змінює образи для своїх виступів, аніж привертає ще більшу увагу фанатів.

Зараз Кароль очікувано змінила репертуар на україномовніший, тому всіляко робить акцент на нових піснях. У світлому вбранні з акуратним принтом співачка постала на сцені в досить скромному за своїми мірками образі - просте укладання, макіяж з акцентом на червоні губи та мінімум деталей.

«Була і є вільна; Говорили за три дні .... говорили впадемо на коліна ... Фіг вам падлюки а не Україна 🇺🇦💪; Наш улюблений Херсон, звільніть, будь ласка 🙏; була і буде; 😮 Не зрозуміла, що Тіна в кінці сказала ?😮; українською сказала «була і є»; Тіночка завжди була і буде вільна» - пишуть у мережі.

Довгий час артистка не говорила, чи планує вона представити щось нове, чи презентуватиме цілий альбом. Проте нещодавно Кароль нарешті анонсувала дещо новеньке.

"Тіна Кароль показала обкладинку свого нового альбому" - коротко сказано в мережі.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Відня.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.