Популярная артистка Тина Кароль активно путешествует по Европе и далет благотворительные концерты в поддержку пострадавших украинцев. Певица также часто меняет образы для своих выступлений, чем привлекает еще больше внимания фанатов.

Сейчас Кароль ожидаемо сменила репертуар на более украиноязычный, поэтому всячески делает акцент на новых песнях. В светлом наряде с аккуратным принтом певица предстала на сцене в довольно скромном по своим меркам образе - простая укладка, макияж с акцентом на алые губы и минимум деталей.

«Была и есть свободная; Говорили за три дня....говорили упадем на колени...фиг вам подлецы а не Украина 🇺🇦💪; Наш любимый Херсон, освободите, пожалуйста 🙏; была и будет; 😮 Не поняла, что Тина в конце сказала ?😮; на украинском сказала «была и есть»; Тиночка всегда была и будет свободна» - пишут в сети.

Долгое время артистка не говорила, планирует ли она представить что-то новое или будет презентовать целый альбом. Однако недавно Кароль наконец-то анонсировала кое-что новенькое.

«Тина Кароль показала обложку своего нового альбома» - коротко сказано в сети.

Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.