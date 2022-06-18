Популярная украинская певца Тина Кароль довольно долгое время ведет Инстаграм и не говорит о личной жизни. Артистка также старается не раскрывать детали жизни своего единственного сына. При этом поклонники сразу публикуют кадры с семьей Тины на фан-страницах, делают репосты и рассказывают о переменах.

Как известно, сын Кароль Вениамин учится заграницей уже не первый год, посещает различные курсы и редко говорит об увлечениях публично. Поэтому каждый кадр с Тиной и ребенком бурно обсуждают.

В этот раз стало известно, что сын артистки решил заняться карате и уже во всю ходит на тренировки:

«Веня❤️🇺🇦; Какой красавчик растёт 😍❤️👏; Красавчик, мамина гордость и любовь!❤🤗💙; который уже взрослый😍😍❤️; Ох и парень, ну казак, саблю на коня и был так.. 👍👍👍; Взрослый сын хорошей певицы и просто очаровательной женщины Тины Кароль; Красавчик, уж какой большой🤘; Какой взрослый и красивый. Дай боже ему здоровье и счастье. ❤».

Недавно на концерте исполнительница отличилась выбором наряда. Еще несколько дней назад артистке написали, что она заметно поправилась и, похоже, певица доказала, что это ошибка. В платье цвета металлик с внушительным, но аккуратным декольте, звезда исполнила любимые композиции.

Напомним, Молодая жена Павлика показала, каким модником растет их сын: "Сердцеед".

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