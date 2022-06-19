Популярная украинская певца Тина Кароль довольно долгое время ведет Инстаграм в нейтральном стиле, редко говорит о себе и практически не комментирует вопросы личной жизни. Однако на праздники или в памятные дни поклонники сами с радостью делятся архивными кадрами артистки с близкими.

Отец артистки Григорий Либерман в связи с возрастом мог уехать из страны по закону. Однако он решил остаться на Родине и защищать ее от российских оккупантов. Не так давно Тина рассказала, что мужчина добровольно вступил в ряды теробороны, несмотря на возраст.

«С Днем Отца❤️!; Великолепные папа, дочь. Классная наша Тина❤️🙏👍; папа и дочь прекрасны; Как хорошо, когда можно прислониться к папе. Берегите своих родителей❤» - поддерживают памятный кадр в сети поклонники.

Артистка также старается не раскрывать детали жизни своего единственного сына. При этом поклонники сразу публикуют кадры с семьей Тины на фан-страницах, делают репосты и рассказывают о переменах.

Каждый кадр с Тиной и ребенком бурно обсуждают. Сын артистки решил заняться карате и уже во всю ходит на тренировки.

Напомним, молодая жена Павлика показала, каким модником растет их сын: "Сердцеед".

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