Популярная украинская певца Тина Кароль была замужем всего раз и ее историю любви знает каждый поклонник. В 2013 году артистка пережила сильную семейную трагедию - скончался ее муж Евгений Огир, который продолжительное время боролся с раком желудка.
А сегодня певица Тина Кароль вспомнила своего покойного мужа в день их свадьбы. 15 июня 2008 года артистка и бизнесмен поженились. В Стори певица показала трогательный кадр, видны их руки с обручальными кольцами. Также звезда добавила трогательную надпись.
«Мы вечность. Знаю, что смотришь», — написала Тина Кароль.
На странице «ФанТина» также вспомнили о памятном дне исполнительницы: «Сегодня 14 лет по случаю Дня венчания Тины Кароль и Евгения Огира. Мы помним ❤️🙏».
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Поклонники поддержали: «очень очень очень 🥺🐼; любим вас❤️; 😢как жаль, что так мало они побыли вместе; Как они здесь счастливы ❤🙏; Вечная любовь никогда не умирает🤍🤍🤍; Memories….😢; какой он светлый в глазах 😢; это память только для Тины...; Какие они там веселые и счастливые; Самые прекрасные воспоминания остаются в сердце, а не в голове».
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