Цікаві кадри дівчина виклала в instagram.

Після розставання з бізнесменом Михайлом Заливаком Ганна Богдан залишила не лише теплі спогади про їхні стосунки, а й улюбленця «холостяка» кота Бублика.

Блогерка раніше пояснювала, що тварина стресує під час будь-якого переїзду. А на початку війни вони багато разів переїжджали у різні місця, тому кота залишили у мами Ганни. Зараз домашній вихованець живе з Богдан.

У Stories переможниця "Холостяка" показала ніжності з Бубликом, влаштовані на дивані. Ганна цілувала кота в носик і притискалася головою

Ганна цілувала кота в носик і притискалася головою.

Після реаліті-шоу "Холостяк" Ганна близько року зустрічалася з головним героєм проекту Михайлом Заливаком, проте нещодавно заявила, що розійшлася з ним і не хоче розкривати жодних деталей про особисте життя. Блогерша змінила зачіску і зауважила, що задоволена змінами.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан після розставання із Заливако показала ідеальне тіло у бікіні.

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан змінила імідж після розриву із Заливаком

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан у рожевому топі блиснула плоским животом.