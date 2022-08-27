Цікаві кадри дівчина виклала в instagram.
Після розставання з бізнесменом Михайлом Заливаком Ганна Богдан залишила не лише теплі спогади про їхні стосунки, а й улюбленця «холостяка» кота Бублика.
Блогерка раніше пояснювала, що тварина стресує під час будь-якого переїзду. А на початку війни вони багато разів переїжджали у різні місця, тому кота залишили у мами Ганни. Зараз домашній вихованець живе з Богдан.
У Stories переможниця "Холостяка" показала ніжності з Бубликом, влаштовані на дивані. Ганна цілувала кота в носик і притискалася головою
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Ганна цілувала кота в носик і притискалася головою.
Після реаліті-шоу "Холостяк" Ганна близько року зустрічалася з головним героєм проекту Михайлом Заливаком, проте нещодавно заявила, що розійшлася з ним і не хоче розкривати жодних деталей про особисте життя. Блогерша змінила зачіску і зауважила, що задоволена змінами.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан після розставання із Заливако показала ідеальне тіло у бікіні.
А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Богдан змінила імідж після розриву із Заливаком
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Богдан у рожевому топі блиснула плоским животом.