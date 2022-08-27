Интересные кадры девушка выложила в instagram.
После расставания с бизнесменом Михаилом Заливако Анна Богдан оставила не только теплые воспоминаняи об их отношения, но и любимца «холостяка» кота Бублика.
Блогерша ранее объясняла, что животное стрессует во время любого переезда. А в начале войны они много раз переезжали в разные места, поэтому кота оставили у мамы Анны. Сейчас домашний питомец живет с Богдан.
В Stories победительница «Холостяка» показала нежности с Бубликом, устроенные на диване. Анна целовала кота в носик и прижималась своей головой
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Анна целовала кота в носик и прижималась своей головой.
После реалити-шоу "Холостяк" Анна около года встречалась с главым героем проекта Михаилом Заливако, однако недавно заявила, что разошлась с ним и не хочет раскрывать никаких деталей о личной жизни. Блогерша сменила прическу и подметила, что довольна переменами.
Напомним, победительница "Холостяка" Богдан после расставания с Заливако показала идеальное тело в бикини
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