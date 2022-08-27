27 серпня артистці виповнюється 39 років. З цього приводу на своїй сторінці в Instagram Джамала лаконічно, але потужно звернулася до шанувальників.

"Birthday!) Не таким я уявляла собі цей рік життя, але сталося як є. Вдячна кожному, хто продовжує бути поруч. Ви — моє все ❤️ Величезна дяка тим, хто боронить мій дім. Замість привітань, пропоную наблизити мою найбажанішу мрію сьогодні. Ну, ви зрозуміли", — написала Джамала та попросила донатити на допомогу армії.

У коментарях Джамалу одразу ж привітали інші знаменитості, серед яких реперка Альона Альона написала: "З Днем народження 🎉 люблю і обіймаю!", а також солістка The Hardkiss Юлія Саніна: "З Днем Народження, сонечко❤️".

Шанувальники також приєднуються до привітань:

"Джа, ти нереальна, як багато ти всього зробила для нашої країни, і скільки всього попереду! Сил та наснаги тобі. Ми завжди поруч";

"Джа, вітаю з Днем народження! Міцного здоров‘я і тільки вперед! Дякую за те, що Ви робите!";

"Нехай ваша прекрасна посмішка не сходить з обличчя.. Миру всім нам".

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