27 серпня артистці виповнюється 39 років. З цього приводу на своїй сторінці в Instagram Джамала лаконічно, але потужно звернулася до шанувальників.
"Birthday!) Не таким я уявляла собі цей рік життя, але сталося як є. Вдячна кожному, хто продовжує бути поруч. Ви — моє все ❤️ Величезна дяка тим, хто боронить мій дім. Замість привітань, пропоную наблизити мою найбажанішу мрію сьогодні. Ну, ви зрозуміли", — написала Джамала та попросила донатити на допомогу армії.
У коментарях Джамалу одразу ж привітали інші знаменитості, серед яких реперка Альона Альона написала: "З Днем народження 🎉 люблю і обіймаю!", а також солістка The Hardkiss Юлія Саніна: "З Днем Народження, сонечко❤️".
Шанувальники також приєднуються до привітань:
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Росіяни накинулися на Лесю Нікітюк, зірка різко відповіла: "Не чіпайте мене, виродки..."
"Холостячка" Огневич виконала гімн і висміяла росіян за їхню реакцію: "Нехай вчать текст!"
"Всі близькі загинули": трагічне продовження отримала історія зі штурмом кафе у Дніпрі
Анну Трінчер рознесли українці після патріотичного концерту: "Вдяглася неправильно, у нас прапор зверху..."
"Джа, ти нереальна, як багато ти всього зробила для нашої країни, і скільки всього попереду! Сил та наснаги тобі. Ми завжди поруч";
"Джа, вітаю з Днем народження! Міцного здоров‘я і тільки вперед! Дякую за те, що Ви робите!";
"Нехай ваша прекрасна посмішка не сходить з обличчя.. Миру всім нам".
Нагадаємо, дружина ведучого "Холостяка" Решетніка поділилася одкровенням про старшого сина.
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк насмішила кадрами в компанії відомого красунчика.
Також Politeka писала, що Даніель Салем у всеозброєнні захопив бойовим настроєм на фронті, з'явилося відео.