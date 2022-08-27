Український ведучий Даніель Салем, який захищає країну на передовій у підрозділі розвідки, показав нове відео з фронту.

Ресторатор і телеведучий Даніель Салем один із тих, хто не залишився осторонь, коли окупанти прийшли з війною, шоумен взявся за зброю і зараз служить у лавах ЗСУ, в аеророзвідці.

Нещодавно ведучий опинився на лікарняному, бо в ході бойових дій отримав травму спини. Тепер військовий знову в строю і готовий захищати батьківщину.

У себе в Інстаграмі Салем опублікував нове відео, де показав свої військові будні на фронті.

У кадрі Даніель, мабуть, повертається з бойового завдання.

Відео супроводжує пронизливий вірш легендарної української поетеси Ліни Костенко «Крила», яку зачитує актор Богдан Ступка.

Українці як завжди у захваті від побаченого. На відео Салема також відреагувала співачка Злата Огневич.

"Пишаюся Вами!!! Бережіть себе та швидку перемогу України!!!",

"Дякую, герою🙏🏽 💙💛",

"Красунчик",

"Герой, бережи себе",

"Ми знаємо як вам усім важко, бережіть себе, ви наша опора та любов", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що потерпілий на фронті Даніель Салем здивував заявою та кадрами.

Як повідомляла Politeka, Даніель Салем знову постраждав на фронті, що відомо про травми телеведучого.

Також Politeka писала, що Огневич та Салем зіграли закоханих, з'явилося зворушливе відео.