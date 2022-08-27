27 августа артистке исполняется 39 лет. По этому поводу на своей странице в Instagram Джамала лаконично, но мощно обратилась к поклонникам.
"Birthday!) Не таким я представляла себе этот год жизни, но случилась как есть. Благодарна каждому, кто продолжает быть рядом. Вы — мое все ❤️ Огромное спасибо тем, кто защищает мой дом. Вместо поздравлений, предлагаю приблизить мою самую желанную мечту сегодня. Ну, вы поняли", - написала Джамала и попросила донатить на помощь армии.
В комментариях Джамалу сразу же поздравили другие знаменитости, среди которых реперша Алена Алена написала: "С Днем рождения 🎉 люблю и обнимаю!", а также солистка The Hardkiss Юлия Санина: "С Днем Рождения, солнышко❤️".
Поклонники также присоединяются к поздравлениям:
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Война перешла в четвертую стадию": в ОП предупредили, что ждет украинцев и что нужно успеть до зимы
В Чаплино простились с детьми, которые погибли от рук россиян: "На момент удара были с родителями дома"
Россия в огне, площадь пожаров растет с каждым днем: "Раньше армию привлекали, а в этом году..."
Надя Дорофеева впечатлила кадрами с 30-летним Скрябиным: "У меня ноги тряслись со страха..."
"Джа, ты нереальна, как много ты всего сделала для нашей страны, и сколько всего впереди! Сил и воодушевления тебе. Мы всегда рядом";
"Джа, поздравляю с Днем рождения! Крепкого здоровья и только вперед! Спасибо за то, что Вы делаете!";
"Пусть ваша прекрасная улыбка не сходит с лица. Мира всем нам".
Напомним, жена ведущего "Холостяка" Решетника поделилась откровением о старшем сыне.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк насмешила кадрами в компании известного красавчика.
Также Politeka писала, что Даниэль Салем во всеоружии восхитил боевым настроением на фронте, появилось видео.