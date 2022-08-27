27 августа артистке исполняется 39 лет. По этому поводу на своей странице в Instagram Джамала лаконично, но мощно обратилась к поклонникам.

"Birthday!) Не таким я представляла себе этот год жизни, но случилась как есть. Благодарна каждому, кто продолжает быть рядом. Вы — мое все ❤️ Огромное спасибо тем, кто защищает мой дом. Вместо поздравлений, предлагаю приблизить мою самую желанную мечту сегодня. Ну, вы поняли", - написала Джамала и попросила донатить на помощь армии.

В комментариях Джамалу сразу же поздравили другие знаменитости, среди которых реперша Алена Алена написала: "С Днем рождения 🎉 люблю и обнимаю!", а также солистка The Hardkiss Юлия Санина: "С Днем Рождения, солнышко❤️".

Поклонники также присоединяются к поздравлениям:

"Джа, ты нереальна, как много ты всего сделала для нашей страны, и сколько всего впереди! Сил и воодушевления тебе. Мы всегда рядом";

"Джа, поздравляю с Днем рождения! Крепкого здоровья и только вперед! Спасибо за то, что Вы делаете!";

"Пусть ваша прекрасная улыбка не сходит с лица. Мира всем нам".

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