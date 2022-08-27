На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік показала, як підріс Іван, та поділилася міркуваннями з приводу формату освіти за таких надскладних обставин.

"Готуємось з Іваном до школи 👨🏻‍🎓І сподіваюсь, що навчання все-таки буде офлайн. Бо діти дуже чекають на реальну зустріч з вчителями та друзями :)) я теж сподіваюсь, що так і буде )", — пише Христина.

Цього року Іван Решетнік переходить до третього класу, але через ковід та широкомасштабне вторгнення рф повноцінного навчання у нього практично не було.





"А за 2 роки навчання можна порахувати на пальцях двох рук, скільки місяців він реально ходив до школи. Спочатку карантин, тепер війна… діти повинні здобувати гідну освіту, бо це майбутнє нашої України", — наголосила Христина.

Раніше дружина телеведучого зізналася, що вони довго обдумували питання, де навчатимуться їхні діти. Вони розглядали три варіанти - Київ, Івано-Франківськ і закордон. Але оскільки Григорій працює в Києві, то вирішили всі разом залишатися в столиці, бо родина має бути разом.

Нагадаємо, дружина Григорія Решетніка вразила кадрами з весілля свого племінника-військового.

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