Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк нарешті зустрілася з псом Патроном та подивилася, як працюють українські піротехніки.

На офіційній сторінці Патрона в Instagram розмістили кумедне фото, на якому Леся тримає знаменитого песика на руках, а також позує разом з його власником, сапером Михайлом Ільєвим.

Нікітюк, яка нещодавно закрила свій притулок для переселенців через зниження потоку людей, зараз активно працює над новим сезоном програми "Ле Маршрутка" та вже відзняла кілька випусків. Вона також продовжує допомагати українцям, які вимушені були втікати від війни.

"Леді Ле, Леся Іванівна, Лесюня. Я просто у захваті від неї! Вона в житті ще гарніша, ніж на фото. А яка добра! Вона знає як розмовляти з собачками. А яка патріотка і волонтерка! Поки ми знімались — відправила дві фури кудись з чимось важливим (я не підслуховував). Знімали «Ле маршрутку». То десь осінню чи зимою побачите епізод зі мною. Всім красивий лизь 👅 Такий красивий, як Леся ❤️", — жартує сммник Патрона.

"Облизав.. а потім кусьнув за палець😂", — написала в коментарях Нікітюк.

Шанувальники в коментарях захоплюються зірковим "дуетом":

"Ох і Патрончик) вже з новою красунею😍. І коли ти все встигаєш? 🤔";

"Дорофєєва, Астаф'єва, Нікітюк. Патрону треба псяче шоу Холостяк відкривати";



"Які ж ви гарні❤️❤️❤️Оце бачу,знається,як правильно тримати собаньку на ручках💕💖,тепле фото,я теж сиджу і посміхаюся😊Вона молодець".

Нагадаємо, росіяни накинулися на Лесю Нікітюк, зірка різко відповіла.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк прокинулася на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк запропонувала грошову винагороду для українців від 2 до 5 тисяч.