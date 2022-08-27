На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розмістив довгий пост, у якому розповів, чим вони допомагають Україні.

"Добігають кінця останні дні літа, яке ми собі уявляли зовсім іншим. Кожен будував свої плани і цілі, а зараз у нас одна мета на всіх - перемога! Мене переповнює гордість, коли я бачу, як кожен українець на своєму місці робить будь-що для спільної справи", — пише Ярославський.

Володимир разом із Ольгою проводить благодійні вечері, загалом їх було вже три. При цьому всі люди, які займаються їх підготовкою працюють на волонтерських засадах.

"Щоб організувати таку вечерю - ми шукаємо різних людей - українців і просто небайдужих до нашого горя людей з інших країн, які бажають нам допомогти. І усім їм ми неймовірно вдячні. Самими вечерями ми хочемо не просто зібрати кошти - хоча я вважаю це дуже важливим, особливо з погляду того, що збираються вони за кордоном більше з іноземців і ввозяться до нашої країни вже вкрай необхідними автівками", — розповідає зірка "Майстер Шеф".

Так, наприклад, за третю вечерю у французькій Ніцці вдалося зібрати понад 4 млн гривень, які підуть на закупівлю автівок для Харкова. А всього зібрано вже більше 11 мільйонів.

"Наступна вечеря у Нью-Йорку. І як завжди ми шукаємо де жити, і хто може допомогти, звісно професійні руки цінуються дуже! Скоріше б перемога", — додав Ярославський.

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Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

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