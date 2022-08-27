На своей странице в Instagram шеф-повар разместил длинный пост, в котором рассказал, чем они помогают Украине.

"Подходят к концу последние дни лета, которое мы себе представляли совсем другим. Каждый строил свои планы и цели, а сейчас у нас одна цель на всех - победа! Меня переполняет гордость, когда я вижу, как каждый украинец на своем месте делает что угодно для общего дела", - пишет Ярославский.

Владимир вместе с Ольгой проводит благотворительные ужины, в общей сложности их было уже три. При этом все люди, которые занимаются их подготовкой, работают на волонтерских началах.

"Чтобы организовать такой ужин - мы ищем разных людей - украинцев и просто неравнодушных к нашему горю людей из других стран, желающих нам помочь. И всем им мы невероятно благодарны. Самыми ужинами мы хотим не просто собрать средства - хотя я считаю это очень важным , особенно с точки зрения того, что собираются они за границей больше с иностранцев и ввозятся в нашу страну крайне необходимыми автомобилями", — рассказывает звезда "Мастер Шеф".

Так, например, за третий ужин во французской Ницце удалось собрать более 4 млн. гривен, которые пойдут на закупку автомобилей для Харькова. А всего собрано уже больше 11 миллионов.

"Следующий ужин в Нью-Йорке. И как всегда мы ищем где жить, и кто может помочь, конечно, профессиональные руки ценятся очень! Скорее бы победа", — добавил Ярославский.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.