26-річна артистка, яка полюбилася українцям завдяки своєму почуттю гумору та харизмі, регулярно балує своїх підписників в Іnstagram яскравими кадрами. Цього разу Нікітіна поділилася ефектним чорно-білим фото, на якому позує в ліжку, ніби спить.

"Біль, який всередині кожного українця, непідвладний жодним психологам…💔", — написали Нікітіна під світлиною.

Шанувальники в коментарях підтримали артистку та засипали її компліментами: "Зрозуміти українця зараз може тільки українець", "Ти така мила, коли спиш ❤️".

Ефектну світлину своїми лайками одразу ж оцінили колеги Нікітіної по студії "Квартал 95" Олександр Пікалов та Еліна Мбані.

При цьому Катя не втрачає оптимізму та закликає шанувальників жити та радіти життю.

"Треба жити ТУТ І ЗАРАЗ! На жаль, живемо в той час коли : «Завтра може і не бути…». Посмішка це найприємніше, що може з’явитись на твоєму обличчі, не відштовхуй ці ємоціі! Дозволь собі то. Це не страшно. Це можна і треба!", — переконана зірка.

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