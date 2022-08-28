Актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартала", поделилась соблазнительным фото и одновременно переживаниями на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину.

26-летняя артистка, полюбившаяся украинцам благодаря своему чувству юмора и харизме, регулярно балует своих подписчиков в Instagram яркими кадрами. На этот раз Никитина поделилась эффектным черно-белым фото, на котором позирует в постели, словно спит.

"Боль, которая внутри каждого украинца, не подвластна никаким психологам…", — написали Никитина под фотографией.

Поклонники в комментариях поддержали артистку и засыпали ее комплиментами: "Понять украинца сейчас может только украинец", "Ты такая милая, когда спишь ❤️".

Эффектную фотографию своими лайками сразу же оценили коллеги Никитиной по студии "Квартал 95" Александр Пикалов и Элина Мбани.

При этом Катя не теряет оптимизма и призывает поклонников жить и радоваться жизни.

"Надо жить ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! К сожалению, живем в то время когда: «Завтра может и не быть…». Улыбка это самое приятное, что может появиться на твоем лице, не отталкивай эти эмоции! Позволь себе то. Это можно и нужно!", - убеждена звезда.

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