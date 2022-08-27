У столиці Польщі у Варшаві 26 серпня відбувся концерт британського виконавця Еда Ширана. Справжнім сюрпризом для шанувальників артиста став спільний виступ із українським гуртом "Антитіла". У свою чергу, фронтмен колективу Тарас Тополя отримав можливість безпосередньо звернутися до поляків зі словами подяки.
Як відомо, у травні відбувся реліз спільного треку Еда Ширана та українського гурту "Антитіла" під назвою "2step". Частину пісні британський співак виконав англійською мовою, а другу частину Тополі – українською. Цікаво, що кліп на цю композицію частково знімали на руїнах в Ірпені.
На кадрах із концерту можна побачити, що глядачі тепло зустріли український гурт, багато людей прийшли на захід із синьо-жовтими прапорами. Ще один великий синьо-жовтий прапор розгорнули на сцені після виступу "Антітіла" та Ширана.
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"Дякую вам щиро, дорогі! Дякую за цю підтримку, за те, що стоїте поряд з нами пліч-о-пліч. Наше молоде покоління ніколи не забуде цю підтримку. Обіцяю, ми обов'язково віддячимо. Тримаємося разом! Stay united – stay by Ukraine", – сказав Тополі.
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