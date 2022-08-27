Популярний український виконавець Артем Пивоваров, який нещодавно представив українцям дует із Дорофєєвою, днями презентував ще одну прем'єру – кліп із Олею Поляковою. Треба сказати, що відеоробота вийшла дуже атмосферною і навіть містичною.

На своїй сторінці в Instagram Артем опублікував фрагмент кліпу, в якому він та Полякова з'явилися у незвичайних образах. Особливо фанати помітили трансформацію Олі, яка напередодні привселюдно спалила кокошник, готує україномовний альбом, а у новому кліпі з'явилася з гарним вінком на голові. Навіть Пивоваров зазначив, що Полякової такий образ дуже личить.

У підписі до публікації він написав: "Леся Українка зробила великий внесок у розвиток культури, сприяла формуванню важливих ментальних рис українців. Тож ми не могли оминути увагою цю видатну постать в проекті "Твої вірші, мої ноти". Її творчість несе у собі національну ідею, зокрема нагадує про цінність волі та сили духу. Зараз ми транслюємо цю ідею на весь світ. Як би важко не було, не припиняємо мріяти, не обмежуючи політ своїх думок. І цю внутрішню свободу ми маємо зберегти та передати наступним поколінням. Дякую @polyakovamusic за твою прекрасну трансформацію. Тобі дуже личить цей образ".

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