В столице Польши Варшаве 26 августа состоялся концерт британского исполнителя Эда Ширана. Настоящим сюрпризом для поклонников артиста стало совместное выступление с украинской группой "Антитіла". В свою очередь фронтмен коллектива Тарас Тополя получил возможность напрямую обратиться к полякам со словами благодарности.

Как известно, в мае состоялся релиз совместного трека Эда Ширана и украинской группы "Антитіла" под названием "2step". Часть песни британский певец исполнил на английском языке, а вторую часть Тополя – на украинском. Примечательно, что клип на эту композицию частично снимали на руинах в Ирпене.

На кадрах с концерта можно увидеть, что зрители тепло встретили украинскую группу, многие люди пришли на мероприятие с сине-желтыми флагами. Еще один большой сине-желтый флаг развернули на сцене после выступления "Антитіла" и Ширана.

"Спасибо вам искренне, дорогие! Спасибо за эту поддержку, за то, что стоите рядом с нами бок о бок. Наше молодое поколение никогда не забудет эту поддержку. Обещаю, мы обязательно отблагодарим. Держимся вместе! Stay united – stay by Ukraine", – сказал Тополя.

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