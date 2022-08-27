Відомий український блогер, телеведучий, шоумен та новий ведучий шоу "ЖВЛ" Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк" і одружився з переможницею Даше Квітковою, опублікував у своєму Instagram зворушливе послання до українців. Микита опублікував миле фото, на якому позує у світлому вбранні, сидячи на мотоциклі, а підписуючи до нього написав своє послання.

У посту Добринін розповів, що вже півроку Україну намагаються знищити та підірвати нашу віру у незалежність. І цей День Незалежності став одним із найважчих днів за весь час війни – 189 разів на добу пролунала тривога, було обстріляно багато міст та сталася трагедія у Чаплиному, де загинули 25 людей.

"Ні дня спокою. Лише прильоти, зруйновані будинки, забрані життя безневинних дорослих і дітей. Деякі з тих, хто залишився в Україні, вже потроху звикли і до тривог, і до звуків ракет, і до ночей з ліжка в коридор, і назад. Вже не так жадібно. гортаємо стрічку новин, тому що від них вже навкруги голова, намагаємося жити далі, звертати більше уваги на позитив, але війна триває, так, нам дають озброєння, грошову допомогу, але витрати на війну справді шалені – понад 40% коштів держбюджету зараз йдуть на потреби армії. Наші військові сьогодні ще більше потребують допомоги, ніж на початку війни, кожна ваша гривня має велике значення. Давайте разом йти до перемоги", - написав Микита.

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