Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина, яка прославилася ще своєю пластичністю, продемонструвала приголомшливу розтяжку.

У новому відео Даша просто підійшла до машини і вправно закрила багажник ногою, показавши свою приголомшливу розтяжку. Перед камерою блогерка з'явилася в чорних лосинах, що облягають, і камуфляжній спортивній кофті. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та чарівна посмішка.

У підписі до публікації Ульянова кокетливо написала: "Ви ж просили закрити ніжкою". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "Леді-кішка", "Леді-скорпіон", "Яка ви красуня", "Кращий рух!", "Ну клас", "Клас, чесно, я цього чекала", "Ура , дочекалися", "Красуня, браво", "Нереально", "Крута", "Кайф", "Красуня", "Це божевільна грація", "Красиво", "Дуже красива", "Даша, коли наступний марафон? Ми теж так хочемо", "Ідеально".

Нагадаємо, "Тепер ви знаєте": Лілія Ребрик після звільнення з телебачення засвітилася у відомому шоу.

Як повідомляла Politeka, "Досить…": Полякова позмагалася з Астаф'євою у знаннях української мови, відео.

Також Politeka писала, що "Все, що росте…": Клопотенко з "Майстер Шеф" розповів про унікальні українські смаколики.