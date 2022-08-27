Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина, яка прославилася ще своєю пластичністю, продемонструвала приголомшливу розтяжку.
У новому відео Даша просто підійшла до машини і вправно закрила багажник ногою, показавши свою приголомшливу розтяжку. Перед камерою блогерка з'явилася в чорних лосинах, що облягають, і камуфляжній спортивній кофті. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та чарівна посмішка.
У підписі до публікації Ульянова кокетливо написала: "Ви ж просили закрити ніжкою". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "Леді-кішка", "Леді-скорпіон", "Яка ви красуня", "Кращий рух!", "Ну клас", "Клас, чесно, я цього чекала", "Ура , дочекалися", "Красуня, браво", "Нереально", "Крута", "Кайф", "Красуня", "Це божевільна грація", "Красиво", "Дуже красива", "Даша, коли наступний марафон? Ми теж так хочемо", "Ідеально".
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