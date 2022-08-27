Тіна Кароль підкорила ніжними кадрами під час зустрічі з українськими захисниками, з якими зустрілася нещодавно.

Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка продовжує активно гастролювати за кордоном, не забуває про будинок. Нещодавно артистка повернулася до Києва, а сьогодні показала до Інстаграма, як зустрілася з нашими захисниками.

"Вчора Тіна Кароль підтримала наших хлопців 💙" - сказано у підписі під новими кадрами. Як можна помітити, артистка обрала лаконічний образ максимально закритого типу, і такий вибір ще більше сподобався шанувальникам.

Шанувальники одразу написала безліч коментарів:

«🔥Красуня !🔥; Тіна Король 🇺🇦; Красуня 💜🇺🇦; Це хто?; Які хлопчики молоді 🥹🥲 Воїни! не ледарі, не лежні! Українці! Наші 💙💛 #славаЗСУ».

Раніше Кароль привітала українців із Днем Незалежності, а також Днем Державного Прапора, який відзначали напередодні.

"Чим є для вас зараз, під час війни, незалежність України? Під час війни незалежність України стала моєю особистою незалежністю. Я повністю ототожнюю себе зі своєю країною", - зізнається Тіна.

Нагадаємо, Тіна Кароль показала найдорожчого чоловіка після сина Відня.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.