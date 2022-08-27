Тина Кароль покорила нежными кадрами во время встречи с украинскими защитниками, с которыми встретилась совсем недавно.

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая продолжает активно гастролировать за границей, не забывает о доме. Недавно артистка вернулась в Киев, а сегодня показала в Инстаграм, как встретилась с нашими защитниками.

«Вчера Тина Кароль поддержала наших ребят 💙» - сказано в подписи под новыми кадрами. Как можно заметить, артистка выбрала лаконичный образ максимально закрытого типа и такой выбор еще больше понравился поклонникам.

Поклонники сразу написала множество комментариев:

«🔥Красавица !🔥; Тина Король 🇺🇦; Красотка 💜🇺🇦; Это кто?; Какие мальчики молодые 🥹🥲 Воины! не лентяи, не лежкие!!! Украинцы! Наши💙💛 #славаЗСУ».

Ранее Кароль поздравила украинцев с Днем Независимости, а также Днем Государственного Флага, который отмечали накануне.

"Чем является для вас сейчас, во время войны, независимость Украины? Во время войны независимость Украины стала моей личной независимостью. Я полностью отождествляю себя со своей страной, — признается Тина.

Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.