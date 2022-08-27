Українська вокалістка Ольга Цибульська постійно перебуває на зв'язку з шанувальниками та намагається тримати їх у курсі більшості подій у своєму житті. Тому співачка активно веде свій мікроблог в Інстаграмі, особливу увагу приділяє сториз.

Так, артистка зізналася, що зараз у неї сильно болить душа через обстріл Харкова та Запоріжжя, а також інших міст.

Цибульська зізналася, що вона дуже переживає під час сирен, вибухів та коли гинуть українці.

«Хоче особливо обійняти зараз людей, які мешкають у Харкові та Запоріжжі. Ці вибухи, які зараз у ваших містах, дуже хочеться, щоби це швидше закінчилося. Щоб ми прокидалися у вихідні і думали про банальні, щасливі речі, а не про страх», - зазначила вона.

І особливо обійняти Ользі хочеться мешканців окупованих територій.

“Я з вами, ми всі з вами. Бережи себе», - звернула вона.

Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним чином та заявою.

Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська похвалилася важливою подією у житті семирічного сина.

Також Politeka писала, що Оля Цибульська порадила, як пережити розлуку з коханим.