Українська вокалістка Ольга Цибульська постійно перебуває на зв'язку з шанувальниками та намагається тримати їх у курсі більшості подій у своєму житті. Тому співачка активно веде свій мікроблог в Інстаграмі, особливу увагу приділяє сториз.
Так, артистка зізналася, що зараз у неї сильно болить душа через обстріл Харкова та Запоріжжя, а також інших міст.
Цибульська зізналася, що вона дуже переживає під час сирен, вибухів та коли гинуть українці.
«Хоче особливо обійняти зараз людей, які мешкають у Харкові та Запоріжжі. Ці вибухи, які зараз у ваших містах, дуже хочеться, щоби це швидше закінчилося. Щоб ми прокидалися у вихідні і думали про банальні, щасливі речі, а не про страх», - зазначила вона.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Дружина продюсера "Квартал 95" несподівано звернулася до українців: "Кожен з нас має..."
Росіяни накинулися на Лесю Нікітюк, зірка різко відповіла: "Не чіпайте мене, виродки..."
Леся Нікітюк прокинулася на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар
Лукашенко, образивши Шольца та Макрона, перейшов до погроз: "Думаєте, ми язиком ляпаємо?"
І особливо обійняти Ользі хочеться мешканців окупованих територій.
“Я з вами, ми всі з вами. Бережи себе», - звернула вона.
Нагадаємо, що Оля Цибульська вразила незвичайним чином та заявою.
Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська похвалилася важливою подією у житті семирічного сина.
Також Politeka писала, що Оля Цибульська порадила, як пережити розлуку з коханим.