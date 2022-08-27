Украинская вокалистка Ольга Цибульская постоянно находится на связи с поклонниками и старается держать их в курсе большинства событий в своей жизни. Поэтому певица активно ведет свой микроблог в Инстаграм, особое внимание уделяет сториз.

Так, артистка призналась, что сейчас у нее сильно болит душа из-за обстрелов Харькова и Запорожья, а также других городов.

Цибульская призналась, что она очень переживает во время сирен, взрывов и когда погибают украинцы.

«Хочет особенно обнять сейчас людей, которые живут в Харьков и Запорожье. Эти взрывы, которые сейчас в ваших городах, очень хочется, чтобы это скорее закончилось. Чтобы мы просыпались на выходных и думали про банальные, счастливые вещи, а не про страх», - отметила она.

И особенно обнять Ольге хочется жителей оккупированных территорий.

«Я с вами, мы все с вами. Береги себя», - обратила она.

Напомним, что Оля Цибульская впечатлила необычным образом и заявлением.

Как сообщала Politeka, Оля Цибульская похвалилась важным событием в жизни семилетнего сына.

Также Politeka писала, что Оля Цибульская посоветовала, как пережить разлуку с любимым.