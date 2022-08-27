26-го серпня йому виповнився 31 рік. На своїй сторінці у Facebook зірка розмістила зворушливий вітальний пост та світлину.

"Він моя радість і моя гордість! Він неймовірно талановитий в усьому! Він вміє і продовжує вчитись любити. І він - не поруч. Він робить свою чоловічу роботу. Він на війні. І мені страшно. І я плачу сьогодні, бо не можу обійняти свого золотого хлопчика, свого дорослого онука в його День народження. Але він там, де має бути! Господи, спаси і сохрани! Перемоги, мій Олексіє! Сил, хисту, Божої допомоги і захисту! Многая літа! Моя любов з тобою повсякчас", — зворушливо написала Роговцева.

Привітала Олексія й мама, акторка та режисерка Катерина Степанкова.

"Син! Будь! Дякую тобі! Пишаюсь тобою! Пишаюсь тим, хто ти є і, - крізь страх, - де ти є! Нехай Господь оберігає тебе на всіх твоїх шляхах і верне додому цілим! Перемоги тобі, дитино моя! Перемоги і многая літа для втілення всього, що ти вмієш, можеш і знаєш! Моя любове! Моя втіхо! З Днем народження!", — написала донька Ади Роговцевої.

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