"Холостячка" Огневич розкрила свої секрети приведення себе в порядок та схуднення без особливих зусиль удома.

Популярна українська співачка Злата Огневич, яка за півроку влаштувала безліч концертів та продовжує займатися допомогою для ЗСУ, не забуває також і про своїх фанів. Артистка намагається частіше розповідати про себе і показує різні способи догляду за шкірою обличчя та тіла.

Також Злата вважає за краще балувати себе різною косметикою українських та закордонних брендів, тому робить акцент на стан шкіри.

«Ще роблю вакуум щоранку. Це дуже корисне заняття насправді є ряд причин: зменшує шлунок, збільшує обсяг легень, запускає обмін речовин, підтягує живіт. Прочитайте рекомендації в Google і про протипоказання теж, а взагалі – дуже крута справа», - пише Злата.

Трохи раніше артистка виклала незвичайне та дуже зворушливе відео, на якому показала свій виступ до Дня Незалежності.

Як виявилось, Злата приєдналася до українських артистів, які виступали на церемонії вручення премій легендарним українцям, присвяченій Дню Незалежності України. Цей захід з урахуванням частих повітряних тривог проходив у столичному метро.

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