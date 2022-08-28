"Холостячка" Огневич раскрыла свои секреты приведения себя в порядок и похудения без особых усилий дома.

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая за полгода устроила множество концертов и продолжает заниматься помощью для ВСУ, не забывает также и о своих фанатах. Артистка старается чаще рассказывать о себе и показывает различные способы уходв за кожей лица и тела.

Также Злата предпочитает баловать себя различной косметикой украинских и заграничных брендов, поэтому делает акцент на состояние кожи.

«Еще делаю вакуум каждое утро. Это очень полезное занятие на самом деле, есть ряд причин: уменьшает желудок, увеличивает объем легких, запускает обмен веществ, подтягивает живот. Прочитайте рекомендации в Гугл и про противопоказания тоже, а вообще – очень крутое дело» - пишет Злата.

Чуть ранее артистка выложила необычное и очень трогательное видео, на котором показала свое выступление ко Дню Независимости.

Как оказалось, Злата присоединилась к украинским артистам, которые выступали на церемонии вручения премий легендарным украинцам, приуроченной ко Дню Независимости Украины. Это мероприятие с учетом частых воздушных тревог, проходило в столичном метро.

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