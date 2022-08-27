У своєму Instagram-блозі талановитий кулінар із Колумбії Ектор Хіменес-Браво постійно ділиться унікальними рецептами з українцями.

У сезон кукурудзи шеф-кухар вирішив показати, як можна оригінально її приготувати – запекти кукурудзу в духовці із сиром та беконом.

Ця страва ніколи не залишить байдужою, адже вона неймовірно смачна.

«Вистачаємо сезон кукурудзи за хвіст і біжимо на кухню готувати смакоти 😋», - зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

• Кукурудза – 2 шт

• Бекон – 150 грам

Бешамель:

• Вершкове масло – 30 г • Борошно – 30 г • Молоко – 150 мл • Копчена паприка – 5 г • Сир (моцарела/гауда/маасдам) – 100 г • Сіль та перець • Петрушка

" А ви яку кукурудзу більше любите, печену чи варену?", - поцікавився кулінар у фоловерів.

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