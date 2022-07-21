Как сообщает Politeka.net, кулинар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился нереально крутым и вкусным рецептом бургера. Такие бургеры можно легко брать с собой в дорогу, на пикник или давать деткам в школу. Рецепт кулинар опубликовал на своей странице в сети Инстаграм.
"Такого сочетания вкусов в бургере я еще нигде не пробовал. Бьюсь об заклад он вам понравится, сохраняйте рецепт", - подписал рецепт Эктор Хименес-Браво.
Основные ингредиенты:
• Булочка – 1 шт
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• Фарш – 150 грамм
• Соль, перец
• Рукола – 10 грамм
• Помидор – 20 грамм
Ингедиенты для соуса: • Вяленые томаты – 100 грамм • Арахис – 30 грамм • Пармезан – 30 грамм • Масло из под вяленых томатов • Соль, перец
1.Перемешайте фарш с солью и перцем. Сформируйте круглые плоские котлеты и запеките или обжарьте до готовности.
2. Смешайте все ингредиенты для соуса в мисочке до однородного состояния. Пройдитесь блендером.
Собираем бургер:
1.Разрежте булочку на две части по горизонтале, смажте готовым соусом.
2. Положите руколу, после помидор и мясную котлету. Накройте второй частью булочки, смазанной в соусе.
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" устроил эффектную тренировку в спортзале.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
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