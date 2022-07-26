О чем говорить, если уже в 1651 году он упоминался в кулинарной книге "Французский повар", а каждый уважающий себя шеф обязан уметь приготовить его идеально.

Как сообщает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво рассказал, что голландский соус или голландез — один из основных соусов в французской кухне. Восхитительно легкий и быстрый, его можно смешивать с травами, подавать к стейкам, а также он прекрасно подходит к рыбе и блюдам с овощами.

Кулинар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Инстаграм нереально крутым и вкусным рецептом этого классического соуса.

Ингредиенты для соуса голландез:

желток — 2 шт.

лимонный сок — 1 ч. л.

соль и перец по вкусу

растопленное сливочное масло — 50 г

французкая горчица —1 ч. л.

Способ приготовления:

1.На водяной бане растапливаем сливочное масло, добавляем желтки, сок лимона и соль.

2.Перемешиваем венчиком.

3.Готовим до состояния густой сметаны и снимаем с огня, не переставая помешивать.

4.Добавляем к этой массе 4 ложки теплой воды, перемешиваем и добавляем еще горчицу.

5.Перемешиваем в последний раз и можем добавлять соус к своим блюдам, добавил Эктор Хименес-Браво

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл секрет необычного сочетания вкусов в бургере.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

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