Как сообщает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво рассказал, что голландский соус или голландез — один из основных соусов в французской кухне. Восхитительно легкий и быстрый, его можно смешивать с травами, подавать к стейкам, а также он прекрасно подходит к рыбе и блюдам с овощами.
Кулинар и судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился в Инстаграм нереально крутым и вкусным рецептом этого классического соуса.
Ингредиенты для соуса голландез:
- желток — 2 шт.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- соль и перец по вкусу
- растопленное сливочное масло — 50 г
- французкая горчица —1 ч. л.
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Способ приготовления:
1.На водяной бане растапливаем сливочное масло, добавляем желтки, сок лимона и соль.
2.Перемешиваем венчиком.
3.Готовим до состояния густой сметаны и снимаем с огня, не переставая помешивать.
4.Добавляем к этой массе 4 ложки теплой воды, перемешиваем и добавляем еще горчицу.
5.Перемешиваем в последний раз и можем добавлять соус к своим блюдам, добавил Эктор Хименес-Браво
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл секрет необычного сочетания вкусов в бургере.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.