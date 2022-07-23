Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский и канадский ресторатор. Также звезда судит проект "Мастер Шеф", а еще ведет страничку в Инстаграм, где делится вкусными рецептами.
Этот раз не стал исключением, ведь Эктор поделился рецептом хрустящей курочки.
"Рецепт курицы по-корейски.
Сочетание хрустящей корочки и нежного, слегка сладкого соуса – это моя слабость
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Вы знаете как сильно люблю курицу в кисло-сладком, а это ее прямой конкурент.
Все, что вам нужно, это:
• Крылышки – 1 кг;
• Мука и крахмал – для кляра;
Соус:
• Соевый соус – 100 г
• Кетчуп -50 г
• Имбирь – 20 г
• Чеснок – 10 г
• Рисовый уксус – 30 г
• Мед – 100 г
• Кунжут и зелень – по вкусу", - написал Эктор.
Фаны посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:
"Очень аппетитный рецепт", "Хочется попробовать, на вид очень вкусно", "Непревзойденно", "Очень вкусно и хорошо выглядит".
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