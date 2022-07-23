Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом хрустящих куриных крылышек, опубликовав рецепт в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский и канадский ресторатор. Также звезда судит проект "Мастер Шеф", а еще ведет страничку в Инстаграм, где делится вкусными рецептами.

Этот раз не стал исключением, ведь Эктор поделился рецептом хрустящей курочки.

"Рецепт курицы по-корейски.

Сочетание хрустящей корочки и нежного, слегка сладкого соуса – это моя слабость

Вы знаете как сильно люблю курицу в кисло-сладком, а это ее прямой конкурент.

Все, что вам нужно, это:

• Крылышки – 1 кг;

• Мука и крахмал – для кляра;

Соус:

• Соевый соус – 100 г

• Кетчуп -50 г

• Имбирь – 20 г

• Чеснок – 10 г

• Рисовый уксус – 30 г

• Мед – 100 г

• Кунжут и зелень – по вкусу", - написал Эктор.

Фаны посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:

"Очень аппетитный рецепт", "Хочется попробовать, на вид очень вкусно", "Непревзойденно", "Очень вкусно и хорошо выглядит".

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