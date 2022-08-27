В своем Instagram-блоге талантливый кулинар из Колумбии Эктор Хименес-Браво постоянно делится уникальными рецептами с украинцами.
В сезон кукурузы шеф-повар решил показать, как можно оригинально ее приготовить – запечь кукурузу в духовке с сыром и беконом.
Это блюдо никогда не оставит равнодушным, ведь оно невероятно вкусное.
«Хватаем сезон кукурузы за хвост и бежим на кухню готовить вкуснятину 😋», - отметил Эктор Хименес-Браво.
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Ингридиенты:
• Кукуруза - 2 шт
• Бекон – 150 грамм
Бешамель:
• Сливочное масло – 30 грамм • Мука – 30 грамм • Молоко – 150 мл • Копченая паприка – 5 грамм • Сыр (моцарелла/гауда/маасдам) - 100 грамм • Соль и перец • Петрушка
«А вы какую кукурузу больше любите, печеную или вареную?», - поинтересовался кулинар у фолловеров.
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