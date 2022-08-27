Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, але так і не збудувала з ним стосунки, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася коротким відео, на якому показала, як відбуваються зйомки фотосесій.

Так, спочатку Дашу можна побачити в кадрі майже на повне зростання, вона витончено згинає спину, демонструючи свою пластику. Потім камера під'їжджає ближче і можна розглянути модель з іншого ракурсу. Як видно, перед камерою з'явилася в стильному образі – на не строкатий різнокольоровий костюм з короткими шортами, який підкреслив довгі ноги та струнку фігуру. Волосся дівчини розпущене та елегантно зачесане, а на обличчі яскравий макіяж та грайливий вигляд.

У підписі до публікації Ульянова нічого не написала, залишила лише маленьке серце-емодзі. Шанувальники відразу почали лайкати і коментувати фото Даші: "Гарно", "У мене немає слів", "Красива", "Люблю", "Дуже стильна".

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