Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, но так и не построила с ним отношения, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась коротким видео, на котором показала, как проходят съемки фотосессий.

Так, сначала Дашу можно увидеть в кадре почти в полный рост, она изящно изгибает спину, демонстрируя свою пластику. Затем камера "подъезжает" ближе и можно рассмотреть модель с другого ракурса. Как видно, перед камерой появилась в стильном образе – на не пестрый разноцветный костюмчик с короткими шортами, который подчеркнул длинные ноги и стройную фигуру. Волосы девушки распущены и элегантно зачесаны, а на лице яркий макияж и игривый вид.

В подписи к публикации Ульянова ничего не написала, оставила лишь маленькое сердечко-эмодзи. Поклонники тут же принялись лайкать и комментировать фото Даши: "Красиво", "У меня нет слов", "Красивая", "Обожаю", "Очень стильная".

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