Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків пішла від чоловіка Володимира Дантеса до нового коханого Михайла Кацуріна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка, яка нещодавно повернулася до Києва після кількох місяців життя за кордоном, виклала незвичайну посаду, в якій показала себе у природному образі та розповіла, що зараз читає.

На лагідному відео Надя постала в ніжному домашньому образі, вона показує кілька емоцій на обличчі. Перед камерою артистка з'явилася у простій світлій кофті з незвичайним кулоном на шиї. Її довге темне волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, чому вона виглядає дуже природно.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Постійна боротьба й почуття любові – це те, що ми проживаємо зараз і те, що відгукується в нас усіх. Сьогодні хочу познайомити вас з книгою, яку читаю. Це – Тигролови, Івана Багряного. Впевнена, що кожен знайде у цій книзі власні сенси. Нагадую, що разом з @yakabooua ми створили крутий проєкт, у якому зібрали багато різних цікавих книжок. А в каруселі ви знайдете мою інтерпретацію обкладинки книги, в якій я заховала власні сенси".

У шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Надя, дякую тобі за пісні, які ти випускаєш під час війни", "Яка красива", "Яка ти красива", "Неймовірно красива", "Ви придумали дуже крутий проект", "Така естетична", "Надя, ти прекрасна!".

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