Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет отношений ушла от мужа Владимира Дантеса к новому возлюбленному Мише Кацурину, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда, которая недавно вернулась в Киев после нескольких месяцев жизни за границей, выложила необычный пост, в котором показала себя в естественном образе и рассказала, что сейчас читает.

На кротком повторяющемся видео Надя предстала в нежном домашнем образе, она показывает несколько эмоций на лице. Перед камерой артистка появилась в простой светлой кофте с необычным кулоном на шее. Ее длинные темные волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, отчего она выглядит очень естественно.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Постоянная борьба и чувство любви – это то, что мы проживаем сейчас, и то, что откликается у нас всех. Сегодня хочу познакомить вас с книгой, которую я читаю. Это – Тигроловы, Ивана Багряного. Уверена, что каждый найдет в этой книге свои смыслы. Напоминаю, что вместе с @yakabooua мы создали крутой проект, в котором собрали много интересных книг. А в карусели вы найдете мою интерпретацию обложки книги, в которой я спрятала свои смыслы".

В поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Надя, благодарю тебя за песни, которые ты выпускаешь во время войны", "Какая красивая", "Какая ты красивая", "Невероятно красивая", "Вы придумали очень крутой проект", "Такая эстетичная", "Надя, ты прекрасна!".

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