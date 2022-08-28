Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка після 11 років стосунків пішла від Володимира Дантеса та закрутила роман із Михайлом Кацуріним, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка виклала відео з концерту до Дня незалежності, на якому виконала легендарну пісню Скрябіна "Спи собі сама".

Як видно, на сцену, облаштовану в київському метро, ​​Надя вийшла у стильній світлій сукні хитромудрого фасону, яка підкреслила її тендітну фігуру. Волосся співачки зібрано в елегантну зачіску, а на її обличчі акуратний макіяж.

У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Мій виступ до Дня Незалежності 2022 року". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засипаючи її компліментами: "Виконання до мурашок", "Дуже сподобався твій виступ", "Надя, ти неймовірна, і образ твій вау", "Це прекрасне виконання", "Це було дуже чуттєво, до мурашок", "Неймовірно", "Мурашки. Фантастичне виконання цієї пісні! Надя, дуже зворушливо", "Скрябін, у наших серцях", "Браво", "Неймовірно чуттєвий виступ", "Пісні Скрябіна назавжди в серці, вони доводять до сліз", "Якби Скрябін чув це, я впевнена, він був би в захваті від твого виконання", "Прекрасна!".

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