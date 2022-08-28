Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая после 11 лет отношений ушла от Владимира Дантеса и закрутила роман с Мишей Кацуриным, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила видео с концерта ко Дню независимости, на котором исполнила легендарную песню Скрябина "Спи собі сама".

Как видно, на сцену, обустроенную в киевском метро, Надя вышла в стильном светлом платье замысловатого фасона, которое подчеркнуло ее хрупкую фигуру. Волосы певицы собраны в элегантную прическу, а на ее лице аккуратный макияж.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Мое выступление ко Дню Независимости 2022". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "Исполнение до мурашек", "Очень понравилось твое выступление", "Надя, ты невероятная, и образ твой вау", "Это прекрасное исполнение", "Это было очень чувственно, до мурашек", "Невероятно", "Мурашки. Фантастическое исполнение этой песни! Надя, очень трогательно", "Скрябин, в наших сердцах", "Браво", "Невероятно чувственное выступление", "Песни Скрябина навсегда в сердце, они доводят до слез", "Если бы Скрябин слышал это, я уверена, он был бы в восторге от твоего исполнения", "Прекрасная!".

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