Популярна українська співачка Злата Огневич, яка була головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", нещодавно виступила на концерті до Дня незалежності в Києві, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне фото, на якому знято під час походу до супермаркету.
Як видно, Злата позує між вітринами в супермаркеті з візком, який поставила перед собою, а руках тримає по лимону. Як видно, за продуктами співачка вийшла у простому, але стильному образі – на ній джинси, бежевий топ та світла кофта цікавої текстури. Її волосся зібране в недбалий хвостик, а на обличчі акуратний природний макіяж.
У підписі до фото Огневич написала: "Якщо життя тобі підкинуло лимони, приготуй з них лимонад. Якби я з усіх лимонів робила лимонад, у мене точно з'явився б завод! І, повірте, там би виробляли найсмачніший лимонад у світі".
Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки: "Красуня", "Сильно!", "А ось і бізнес-план", "Така красуня", "Моя кохана, кохана, красуня", "Злато, яка ж ви неймовірна і чарівна" . Ваша посмішка, просто кохання. Ви дуже світла людина", "Красуня", "Красуня. Це точно! Або можна додати до них лайм і зробити мохіто!".
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