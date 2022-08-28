Популярная украинская певица Злата Огневич, которая была главной героиней второго сезона шоу "Холостячка", в недавно выступила на концерте ко Дню независимости в Киеве, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фото, на котором запечатлена во время похода в супермаркет.

Как видно, Злата позирует между витрин в супермаркете с тележкой, которую поставила перед собой, а руках держит по лимону. Как видно, за продуктами певица вышла в простом, но стильном образе – на ней джинсы, бежевый топ и светлая кофта интересной текстуры. Ее волосы собраны в небрежный хвостик, а на лице аккуратный естественный макияж.

В подписи к фото Огневич написала: "Если жизнь тебе подбросила лимоны, приготовь из них лимонад. Если бы я из всех лимонов делала лимонад, у меня бы точно появился завод! И, поверьте, там бы производили самый вкусный лимонад в мире".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Красотка", "Сильно!", "А вот и бизнес-план", "Такая красавица", "Моя любимая, любимая, красавица", "Злата, какая же вы невероятная и очаровательная. Ваша улыбка, просто любовь. Вы очень светлый человек", "Красавица", "Красавица. Это точно! Или можно добавить к ним лайм и сделать мохито!".

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