Цього разу на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 53 тисячі шанувальників, Ніколайчук показала своє фото в образах блондинки та брюнетки та поцікавилася, як їй краще.
"Може знову в блонд? Чи залишити як є? Що скажете?", — запитала Аїда у шанувальників.
Думки у коментарях розділилися, проте більшість переконані, що Аїда виглядає фантастично в обох образах:
"З будь-яким кольором ви дуже гарна";
"Який би колір ви не обрали, ви виглядатимете шикарно!!!❤️";
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"І так, і так - гарно. Головне - душа співає !";
"Обидва виглядають чудово. Не можу вирішити";
"А може в жовто-блакитний, та вже не вигадувати?";
"Дотримуйтесь того, що відчуваєте... Ви прекрасні в будь-якому випадку";
"Важко вирішити, 1 красиво, 2 дивовижно❤️"
"У Круеллу😂";
"Даааа😀😀😀давай в жовтий колір)";
"Твоя сила в голосі, чистий, сильний, красивий. Колір волосся? Будь-який - під настрій".
Відзначимо, AIDA, зараз активно готується до нового релізу та скоро випустить кліп та пісню під назвою "Ліхтар".
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.
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