Відома українська співачка Аїда Ніколайчук, яка прославилася завдяки перемозі у шоу "Х-фактор", знову задумала поекспериментувати з зовнішністю.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 53 тисячі шанувальників, Ніколайчук показала своє фото в образах блондинки та брюнетки та поцікавилася, як їй краще.

"Може знову в блонд? Чи залишити як є? Що скажете?", — запитала Аїда у шанувальників.

Думки у коментарях розділилися, проте більшість переконані, що Аїда виглядає фантастично в обох образах:

"З будь-яким кольором ви дуже гарна";

"Який би колір ви не обрали, ви виглядатимете шикарно!!!❤️";

"І так, і так - гарно. Головне - душа співає !";

"Обидва виглядають чудово. Не можу вирішити";

"А може в жовто-блакитний, та вже не вигадувати?";

"Дотримуйтесь того, що відчуваєте... Ви прекрасні в будь-якому випадку";

"Важко вирішити, 1 красиво, 2 дивовижно❤️"

"У Круеллу😂";

"Даааа😀😀😀давай в жовтий колір)";

"Твоя сила в голосі, чистий, сильний, красивий. Колір волосся? Будь-який - під настрій".

Відзначимо, AIDA, зараз активно готується до нового релізу та скоро випустить кліп та пісню під назвою "Ліхтар".

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