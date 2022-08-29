В этот раз на своей странице в Instagram, где за ней следят более 53 тысяч поклонников, Николайчук показала свое фото в образах блондинки и брюнетки и поинтересовалась, как ей лучше.
"Может снова в блонд? Или оставить как есть? Что скажете?", - спросила Аида у поклонников.
Мнения в комментариях разделились, однако большинство убеждены, что Аида выглядит фантастически в обоих образах:
"С любым цветом вы очень хороша";
"Какой бы цвет вы ни выбрали, вы будете выглядеть шикарно!!!❤️";
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"И так, и так – красиво. Главное – душа поет!";
"Оба выглядят великолепно. Не могу решить";
"А может в желто-голубой, и уже не придумывать?";
"Соблюдайте то, что чувствуете... Вы прекрасны в любом случае";
"Трудно решить, 1 красиво, 2 удивительно❤️"
"В Круеллу😂";
"Даааа😀😀😀давай в желтый цвет)";
"Твоя сила в голосе, чистый, сильный, красивый. Цвет волос? Любой – под настроение".
Отметим, AIDA сейчас активно готовится к новому релизу и скоро выпустит клип и песню под названием "Ліхтар".
Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.
Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Аида Николайчук с животиком напоказ порадовала украинцев.