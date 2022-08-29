Известная украинская певица Аида Николайчук, прославившаяся благодаря победе в шоу "Х-фактор", снова задумала поэкспериментировать с внешностью.

В этот раз на своей странице в Instagram, где за ней следят более 53 тысяч поклонников, Николайчук показала свое фото в образах блондинки и брюнетки и поинтересовалась, как ей лучше.

"Может снова в блонд? Или оставить как есть? Что скажете?", - спросила Аида у поклонников.

Мнения в комментариях разделились, однако большинство убеждены, что Аида выглядит фантастически в обоих образах:

"С любым цветом вы очень хороша";

"Какой бы цвет вы ни выбрали, вы будете выглядеть шикарно!!!❤️";

"И так, и так – красиво. Главное – душа поет!";

"Оба выглядят великолепно. Не могу решить";

"А может в желто-голубой, и уже не придумывать?";

"Соблюдайте то, что чувствуете... Вы прекрасны в любом случае";

"Трудно решить, 1 красиво, 2 удивительно❤️"

"В Круеллу😂";

"Даааа😀😀😀давай в желтый цвет)";

"Твоя сила в голосе, чистый, сильный, красивый. Цвет волос? Любой – под настроение".

Отметим, AIDA сейчас активно готовится к новому релизу и скоро выпустит клип и песню под названием "Ліхтар".

Напомним, звезда "Х-Фактора" Аида Николайчук набросилась на Тину Кароль из-за Светланы Лободы.

Как сообщала Politeka, победительница "Х-Фактора" Николайчук впечатлила новой песней на украинском языке.

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