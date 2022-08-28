Артистка частенько ділиться відеорецептами приготування цікавих страв. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук продемонструвала, як приготувати смачнючі коржики з м’ясом.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
👉300 гр фаршу
👉150 гр картоплі
👉цибуля зелена
👉укріп
👉листкове тісто, бездріжжове
👉сир по бажанню
Спершу натираємо картоплю, додаємо її до фаршу та зелені, потім часник, сіль, перець та приправи за смаком.
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"Беремо тісто, розкачуємо, розкладаємо зверху нашу начинку. Я зверху ще посипала сир. Потім скрутила все в рулет. Рулет розрізала на рівномірні шматки, в мене вийшло 7. Потім долонями приплюснула та розкатала качалкою. Беремо вершкове масло, на сковорідку і смажимо по 4/5 хв, перевертаючи декілька разів🔥", — пояснює Ганна.
Шанувальники Саліванчук у коментарях одразу ж оцінили рецепт:
"Дуже хороша ідея приготування 🔥";
"Одна з моїх улюблених акторок ще й смачно готує! Як гарно! Чекаю від вас нових кулінарних відео!";
"Господиня від Бога!";
"Краса!".
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