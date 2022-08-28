Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук показала ще один рецепт, чим можна побалувати свою родину.

Артистка частенько ділиться відеорецептами приготування цікавих страв. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук продемонструвала, як приготувати смачнючі коржики з м’ясом.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

👉300 гр фаршу

👉150 гр картоплі

👉цибуля зелена

👉укріп

👉листкове тісто, бездріжжове

👉сир по бажанню

Спершу натираємо картоплю, додаємо її до фаршу та зелені, потім часник, сіль, перець та приправи за смаком.

"Беремо тісто, розкачуємо, розкладаємо зверху нашу начинку. Я зверху ще посипала сир. Потім скрутила все в рулет. Рулет розрізала на рівномірні шматки, в мене вийшло 7. Потім долонями приплюснула та розкатала качалкою. Беремо вершкове масло, на сковорідку і смажимо по 4/5 хв, перевертаючи декілька разів🔥", — пояснює Ганна.

Шанувальники Саліванчук у коментарях одразу ж оцінили рецепт:

"Дуже хороша ідея приготування 🔥";

"Одна з моїх улюблених акторок ще й смачно готує! Як гарно! Чекаю від вас нових кулінарних відео!";

"Господиня від Бога!";

"Краса!".

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