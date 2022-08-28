Актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала еще один рецепт, чем можно побаловать свою семью.

Артистка частенько делится видеорецептами приготовления интересных блюд. В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук продемонстрировала, как приготовить вкуснейшие лепешки с мясом.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

👉300 гр фарша

👉150 гр картофеля

👉лук зеленый

👉укреп

👉слоеное тесто, бездрожжевое

👉сырь по желанию

Сначала натираем картофель, добавляем его в фарш и зелень, затем чеснок, соль, перец и приправы по вкусу.

"Берем тесто, раскатываем, раскладываем сверху нашу начинку. Я сверху еще посыпала сыр. Затем скрутила все в рулет. Рулет разрезала на равномерные куски, у меня получилось 7. Затем ладонями приплюснула и раскатала скалкой. Берем сливочное масло, на сковородку и жарим по 4/5 мин, переворачивая несколько раз", — объясняет Анна.

Поклонники Саливанчук в комментариях сразу же оценили рецепт:

"Очень хорошая идея приготовления 🔥";

"Одна из моих любимых актрис еще и вкусно готовит! Как хорошо! Жду от вас новых кулинарных видео!";

"Хозяйка от Бога!";

"Красота!".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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