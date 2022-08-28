Артистка частенько делится видеорецептами приготовления интересных блюд. В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук продемонстрировала, как приготовить вкуснейшие лепешки с мясом.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
👉300 гр фарша
👉150 гр картофеля
👉лук зеленый
👉укреп
👉слоеное тесто, бездрожжевое
👉сырь по желанию
Сначала натираем картофель, добавляем его в фарш и зелень, затем чеснок, соль, перец и приправы по вкусу.
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"Берем тесто, раскатываем, раскладываем сверху нашу начинку. Я сверху еще посыпала сыр. Затем скрутила все в рулет. Рулет разрезала на равномерные куски, у меня получилось 7. Затем ладонями приплюснула и раскатала скалкой. Берем сливочное масло, на сковородку и жарим по 4/5 мин, переворачивая несколько раз", — объясняет Анна.
Поклонники Саливанчук в комментариях сразу же оценили рецепт:
"Очень хорошая идея приготовления 🔥";
"Одна из моих любимых актрис еще и вкусно готовит! Как хорошо! Жду от вас новых кулинарных видео!";
"Хозяйка от Бога!";
"Красота!".
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
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Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.