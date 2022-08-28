Актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук нерідко дивує в Інстаграм не лише кадрами, а й смачними рецептами.

Популярна актриса Ганна Саліванчук досить активно веде соціальні мережі та розповідає про своє життя. Також нерідко артистка наголошує на догляді за собою, простих вечорах будинку або ж смачних рецептах.

Ганна - мама двох синів, тому готувати вдома одразу для трьох чоловіків у її житті доводиться щодня і чимало. За словами Саліванчук, апетит у кожного досить гарний, тому вона намагається балувати їх різними смаколиками.

«Не дав вмитися і одразу потяг готувати сирники! Нам знадобиться для рецепту: 350 г сиру, 1 яйце, цедра лимона, 2 ложки цукру, 2 ложки борошна, сіль, ванільний цукор та ягоди! – розповідає Ганна про смачний рецепт.

Як можна помітити, артистка часто ділиться відеорецептами приготування цікавих страв. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук продемонструвала, як приготувати смачні коржики з м'ясом.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

👉300 гр фаршу

👉150 гр картоплі

👉цибуля зелена

👉укріп

👉шарове тісто,

бездрожжеве 👉сир за бажанням

Шанувальники Саліванчук у коментарях одразу ж оцінили рецепт.

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