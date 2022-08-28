Популярная актриса Анна Саливанчук довольно активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни. Также нередко артистка делает акцент на уходе за собой, простых вечерах дома или же вкусных рецептах.
Анна - мама двоих сыновей, поэтому готовить дома сразу для троих мужчин в ее жизни приходится каждый день и довольно много. По словам Саливанчук, аппетит у каждого довольно хорош, поэтому она старается баловать их разными вкусностями.
«Не дал умыться и сразу потянул готовить сырники! Нам понадобится для рецепта: 350 г творога, 1 яйцо, цедра лимона, 2 ложки сахара, 2 ложки муки, соль, ванильный сахар и ягоды!» - рассказывает Анна о вкусном рецепте.
Как можно уже заметить, артистка частенько делится видеорецептами приготовления интересных блюд. В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук продемонстрировала, как приготовить вкуснейшие лепешки с мясом.
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Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
👉300 гр фарша
👉150 гр картофеля
👉лук зеленый
👉укреп
👉слоеное тесто, бездрожжевое
👉сыр по желанию
Поклонники Саливанчук в комментариях сразу же оценили рецепт.
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