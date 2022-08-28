Актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук нередко удивляет в Инстаграм не только кадрами, но и вкусными рецептами.

Популярная актриса Анна Саливанчук довольно активно ведет социальные сети и рассказывает о своей жизни. Также нередко артистка делает акцент на уходе за собой, простых вечерах дома или же вкусных рецептах.

Анна - мама двоих сыновей, поэтому готовить дома сразу для троих мужчин в ее жизни приходится каждый день и довольно много. По словам Саливанчук, аппетит у каждого довольно хорош, поэтому она старается баловать их разными вкусностями.

«Не дал умыться и сразу потянул готовить сырники! Нам понадобится для рецепта: 350 г творога, 1 яйцо, цедра лимона, 2 ложки сахара, 2 ложки муки, соль, ванильный сахар и ягоды!» - рассказывает Анна о вкусном рецепте.

Как можно уже заметить, артистка частенько делится видеорецептами приготовления интересных блюд. В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук продемонстрировала, как приготовить вкуснейшие лепешки с мясом.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

👉300 гр фарша

👉150 гр картофеля

👉лук зеленый

👉укреп

👉слоеное тесто, бездрожжевое

👉сыр по желанию

Поклонники Саливанчук в комментариях сразу же оценили рецепт.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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