Дженніфер Лопес дуже засмучена через злите в мережу відео з її весілля з Беном Аффлеком.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек розписалися ще 16 липня, а в серпні вирішили зіграти пишне триденне весілля. Яскраве свято відбулося у маєтку Аффлека в Райсборо, штат Джорджія. Локацію урочисто прикрасили з безліччю квітів, декорацій та стрічок.

На весіллі стався неприємний для зіркової пари інцидент: хтось із гостей потай зняв на відео момент, як наречена співає для нареченого, і продав ролик одному з таблоїдів.





«Це зняли без дозволу. Крапка. Той, хто це зробив, скористався нашим особистим моментом. Я не знаю, звідки ви все це берете, бо ми мали угоду про нерозголошення і ми попросили всіх нічого не розповідати про наше весілля. Це було вкрадено без нашої згоди та продано за гроші», — заявила співачка.

Зазначимо, серед почесних гостей на весіллі Лопес можна було помітити актора Метта Деймона із дружиною, режисера Кевіна Сміта, актора Джейсона Мьюза.

Також раніше стало відомо, мати Аффлека, Крістофер Енн Болдт впала з причалу і порізала ногу перед майбутнім розкішним весіллям у маєтку її сина. Голлівудський актор прийшов на допомогу матері та викликав екстрені служби.

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