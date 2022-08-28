Дженнифер Лопес очень расстроена из-за слитого в сеть видео с ее свадьбы с Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек расписались еще 16 июля, а в августе решили сыграть пышную трехдневную свадьбу. Яркий праздник прошел в имении Аффлека в Райсборо, штат Джорджия. Локацию торжественно украсили с множеством цветов, декораций и лент.

На свадьбе произошел неприятный для звездной пары инцидент: кто-то из гостей втайне снял на видео момент, как невеста поет для жениха, и продал ролик одному из таблоидов.





«Это сняли без разрешения. Точка. Тот, кто это сделал, воспользовался нашим личным моментом. Я не знаю, откуда вы все это берете, потому что у нас было соглашение о неразглашении и мы попросили всех ничего не рассказывать о нашей свадьбе. Это было украдено без нашего согласия и продано за деньги», — заявила певица.

Отметим, среди почетных гостей на свадьбе Лопес можно было заметить актера Мэтта Дэймона с женой, режиссера Кевина Смита, актера Джейсона Мьюза.

Также ранее стало известно, мать Аффлека, Кристофер Энн Болдт упала с причала и порезала ногу перед предстоящей роскошной свадьбой в поместье ее сына. Голливудский актер пришел на помощь матери и вызвал экстренные службы.

Напомним, 53-летняя Дженнифер Лопес в коротеньком топике показала на улице, почему ею до сих пор увлекаются.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес раскрыла молодым девушкам секреты долговечной красоты.

Также Politeka писала, что Лопес показала посреди улицы, как относится к Бену Аффлеку.