Дженніфер Лопес та Бен Аффлек кілька днів тому влаштували вдруге святкування з нагоди свого весілля. Пара влаштувала закритий вечір лише для своїх і навіть вимагала угоди про нерозголошення підписати всіх гостей.

Зараз артистка влаштувала з чоловіком ще одну відпустку і відправилася з ним та дітьми до Італії, там пара активно відвідує ресторани, дорогі бутіки і не забуває показувати свої почуття перед камерами.

Також Лопес встигає похвалитися і трендовими образами літа, що минає. Вкотре наголосила на своєму пресі завдяки стильним білим штанам і білому топу без будь-яких додаткових прикрас.

Варто зазначити, зараз у мережі також спалахнув скандал. На весіллі у пари стався неприємний інцидент: хтось із гостей потай зняв на відео момент, як наречена співає для нареченого, і продав ролик одному з таблоїдів.





«Це зняли без дозволу. Крапка. Той, хто це зробив, скористався нашим особистим моментом. Я не знаю, звідки ви все це берете, бо ми мали угоду про нерозголошення і ми попросили всіх нічого не розповідати про наше весілля. Це було вкрадено без нашої згоди та продано за гроші», — заявила співачка.

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